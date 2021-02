In der Fußball-Regionalliga fällt die für Samstag geplante Partie des FK Pirmasens gegen Eintracht Stadtallendorf witterungsbedingt aus. Die FKP-Mannschaft trainiert daher am Freitag erneut auf dem Kunstrasen in der Soccerhalle in Kaiserslautern. Das nächste Ligaspiel der Pirmasenser ist für Samstag, 20. Februar, bei Kickers Offenbach geplant.