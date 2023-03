Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der FK Pirmasens verabschiedet sich mit einer grausligen Schlussnummer von der Saison 2021/22.

Im Finale um den Verbandspokal lässt das Team beim 0:3 gegen Schott Mainz alles vermissen, was Fußball aus- und erfolgreich macht. „Es lag an uns, nicht am Trainer“, sagt David Becker.