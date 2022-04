Der FK Pirmasens hat am Samstag in der Fußball-Regionalliga mit 3:0 (1:0) bei Hessen Kassel gewonnen und ist damit in der Tabelle vom letzten auf den drittletzten Platz vorgerückt. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt jetzt nur noch drei Punkte. Moritz Zimmer, Ersatz-Kapitän wegen des Fehlens von David Becker und Salif Cissé, brachte den FKP in der 37. Minute nach einer Freistoßflanke von Sascha Hammann in Führung. Luca Eichhorn erhöhte vor 1379 Zuschauern nach Vorarbeit von Leon Ampadu Wiafe auf 2:0 (60.) – es war das erste Regionalligator seiner Karriere. Ampadu Wiafe traf noch nach Zuspiel des eingewechselten Dennis Krob zum 3:0 (90.).