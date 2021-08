Der FK Pirmasens steht wenigstens für einen Tag auf dem ersten Tabellenplatz in der Fußball-Regionalliga. Nach dem verdienten 1:0-Sieg am Samstag beim FC Gießen weisen die Südwestpfälzer, die eigentlich auch diese Saison nur den Nichtabstieg als Ziel ausgeben, zehn Punkte aus vier Spielen auf. Dennis Krob köpfte in der 49. Minute nach Flanke von Salif Cissé das Siegtor. Krob hatte in der ersten Halbzeit noch einen Elfmeter verschossen.