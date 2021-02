Im fünften Anlauf ist dem Fußball-Regionalligisten FK Pirmasens der erste Sieg im neuen Jahr gelungen. Mit 2:1 (1:1) gewann der FKP am Dienstagabend im Bruchwegstadion bei Mainz 05 II. Die Mainzer gingen unter den Augen von Sportdirektor Martin Schmidt nach einer Ecke in Führung; Niklas Tauer traf in der 14. Minute. Moritz Zimmer egalisierte nach Dennis Chessas Freistoß-Hereingabe (30.). Der FKP wurde immer stärker. Luka Dimitrijevic vergab eine Riesenchance, traf nur den Pfosten. In der 88. Minute schloss Dennis Krob einen Sprint über die linke Angriffsseite mit dem Siegtor ab.