Das Nachholspiel des FK Pirmasens in der Fußball-Regionalliga gegen Eintracht Stadtallendorf ist erneut verlegt worden. Bei den Hessen, die am 9. März in Pirmasens antreten sollten, steht ein Großteil der Mannschaft unter Corona-Quarantäne. Nun soll am Dienstag, 30. März, gespielt werden.