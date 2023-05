Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Kunstschuss und ein Sonntagstreffer am Palmsamstag – zwei Glanz-Aktionen bei Standards haben der SV Elversberg genügt. Dem FK Pirmasens ist nach dem 0:2 (0:0) im Regionalliga-Derby gegen die Hochkaräter-Truppe von der Blies lediglich Lob geblieben. Allenfalls macht die Darbietung Mut für die schon am Dienstag anstehende Partie gegen Stadtallendorf. Da muss ein Sieg her.

Wer von der Haupt- in Richtung Hintertor-Tribüne schlendert, passiert am Eingang zum Gästeblock ein hölzernes Häuschen. Ewig schon scheint es her, dass da Eintrittskarten oder