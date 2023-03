Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei 1860 München wollten sie ihn nicht mehr. Also ist Sascha Mölders in der Winterpause in die Regionalliga zur SG Sonnenhof Großaspach gewechselt. Dort soll der 36-jährige Ex-Bundesligastürmer dafür sorgen, dass der Ex-Drittligist nicht noch einmal absteigt. Am Samstag spielen Mölders & Co ab 14 Uhr auf der Husterhöhe beim FK Pirmasens.

Kevin Stotz hat diese Saison schon ein Spiel gegen Sascha Mölders gemacht. In der Dritten Liga war der jetzige Chefcoach des FK Pirmasens Co-Trainer des SV Waldhof, als die