Es hat weder am 9. noch am 12. noch am 27. Januar funktioniert, und auch am 10. Februar kann in der Fußball-Regionalliga das Spiel FK Pirmasens gegen FC Bayern Alzenau witterungsbedingt nicht ausgetragen werden. Regionalliga-Geschäftsführer bestätigte am späten Montagnachmittag die Absetzung der für Mittwoch geplanten Partie auf der verschneiten Husterhöhe. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Abgesagt wurden auch die ebenfalls für Mittwoch angesetzten Spiele TSV Steinbach gegen VfB Stuttgart II und FC Homburg gegen Kickers Offenbach.