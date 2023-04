Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der FK Pirmasens steht nach dem 1:0-Sieg bei Arminia Ludwigshafen erstmals seit 2015 wieder im Verbandspokal-Finale und trifft dort am 21. Mai auf den ebenfalls in der Fußball-Regionalliga spielenden TSV Schott Mainz. Jetzt ist noch zu klären, wo das große Spiel ausgetragen wird.

Warum muss das Verbandspokalfinale am 21. Mai gespielt werden?

An diesem Samstag will „Das Erste“ in drei Blöcken die Pokalendspiele der 21 Landesverbände in einer