Der FK Pirmasens hat sich bereits im ersten Spiel aus dem Verbandspokal verabschiedet. Der Oberliga-Tabellenführer, der in den ersten vier Runden nicht antreten musste, verlor am Mittwochabend sein Fünftrundenmatch bei Alemannia Waldalgesheim mit 0:3 und enttäuschte dabei vor allem in der Schlussphase.

Der Erste der Südstaffel der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar beim Siebten im Norden, beide Mannschaften nicht in bester Besetzung: Das waren die Vorzeichen des Fünftrundenduells im Fußball-Verbandspokal.