Noch kann der FKP Oberliga-Meister werden, aber die Chance ist – realistisch betrachtet – nur noch klein. Am Samstag geht es gegegen den FC Arminia Ludwigshafen.

Zwölf Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage, im Schnitt 2,53 Punkte pro Partie: Mit dieser imponierenden Bilanz führt der FK Pirmasens die Heim-Tabelle der Fußball-Oberliga an, obwohl er zwei Heimspiele weniger als die Teams auf den Rängen zwei und drei, Hertha Wiesbach und TuS Koblenz, absolviert hat. Doch es scheint nach drei dritten Plätzen seit dem Regionalliga-Abstieg wieder nicht für die Meisterschaft zu reichen. Drei Punkte beträgt der Vorsprung des auswärts nur einmal besiegten 1. FC Kaiserslautern II bei noch je zwei ausstehenden Spielen, und der Spitzenreiter hat nur noch Heimspiele gegen den Tabellendreizehnten Eisbachtal (Samstag, 15 Uhr) und am 30. Mai gegen den bereits als Absteiger feststehenden FV Eppelborn vor der Brust.

Erstes Aufstiegsspiel am 7. Juni

Die Lauterer um Ex-Bundesligaprofi Jean Zimmer müssten also schon eine der beiden Partien verlieren und die Pirmasenser zweimal gewinnen, damit bei der dann hergestellten Punktgleichheit das Torverhältnis über die Meisterschaft entscheidet. Hier sind die Lauterer aktuell um zwei Treffer besser. „Tabellarisch ist das eine klare Sache für den FCK, zumal Eisbachtal noch zwei Gelb-Rot-Sperren zu verkraften hat“, sagt FKP-Trainer Daniel Paulus zur Aufgabe des Titelrivalen am Samstag.

Es sieht also eher danach aus, als ob der FKP, der nicht mehr auf Rang drei zurückfallen kann, in die Regionalliga-Aufstiegsrunde geht. Dort trifft der Vizemeister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in einer einfachen Runde auf die Zweiten aus Baden-Württemberg (fast sicher der VfR Mannheim mit Ex-Bundesligaprofi Alexander Esswein) und Hessen (der FC Eddersheim, so er die Lizenzauflagen erfüllt). Zunächst spielt am 4. Juni Mannheim gegen Eddersheim. Verlieren die Hessen, gastiert der FKP, so er denn nicht Meister wird, am Sonntag, 7. Juni, beim FCE. Siegt Eddersheim, steigt Pirmasens mit einem Heimspiel am 7. Juni gegen Mannheim in die Aufstiegsrunde ein, die mit der Pirmasenser Partie am 10. Juni beim FC Eddersheim oder auf der Husterhöhe gegen den VfR endet.

Ehrhart wohl wieder fit

Doch noch hat Paulus die Meisterschaft und den damit verbundenen Direktaufstieg nicht abgeschrieben: „Im Fußball ist schon viel passiert.“ Für seine Mannschaft gelte es, „parat zu stehen“, sollte der FCK II wider Erwarten noch mal patzen. Also gilt es, die beiden Heimspiele am Samstag (14 Uhr) gegen Arminia Ludwigshafen und am 30. Mai gegen die Sportfreunde Eisbachtal zu gewinnen. Beide Gegner stecken noch mitten im Kampf gegen den Abstieg.

Stürmer Marc Ehrhart, der am Mittwoch beim 3:2-Sieg in Engers pausierte, dürfte wieder einsatzbereit sein. Das Tor könnte nochmals Lukas Kupper anstelle von Stammkeeper Benjamin Reitz hüten. „Solch eine Fersenprellung, wie sie ,Benny’ hat, ist sehr schmerzhaft. Wir wollen gar kein Risiko eingehen“, lässt Paulus durchblicken, dass die Einsatzfähigkeit von Reitz im Verbandspokalfinale am 23. Mai gegen Schott Mainz Priorität hat. Außerdem überzeugte Kupper bei seinem Oberliga-Debüt.

Kaum Sitzplätze im Pokalfinale

Apropos Pokalfinale: Der FKP bekommt nach einigem Hin und Her nun 121 Sitzplatz-Tickets – von 150 war „die Klub“ nach der protokollierten Vorbesprechung mit dem Verband und Schott Mainz ausgegangen. FKP-Präsident Jürgen Kölsch hält die „Arena“ in Weingarten mit ihrer nur 312 Sitzplätze zählenden Tribüne nicht für einen optimalen Austragungsort: „Wir hätten locker 250 Sitzplatz-Tickets verkaufen können.“ Stehplätze gibt es genügend ...