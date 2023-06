Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen Corona-Fällen befinden sich derzeit Hertha BSC in der Bundesliga sowie Sandhausen, Kiel und Karlsruhe in Liga zwei in Quarantäne. Auch in der Regionalliga gab und gibt es Ansteckungen. Der FK Pirmasens erwartet heute um 19 Uhr im Framas-Stadion den FSV Frankfurt, bei dem zwischenzeitlich acht Spieler plus vier Trainer und Betreuer infiziert waren.

Von Mitte Januar bis Mitte Februar war der FSV Frankfurt raus aus der Regionalliga. Das Gesundheitsamt hatte die bis dahin aussichtsreich im Titelrennen liegenden Hessen in Quarantäne geschickt. Einige