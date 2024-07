Der FK Pirmasens hat einen Gegner für Donnerstag gefunden. Um 19 Uhr spielt der Fußball-Oberligist in Hauenstein gegen den SV Hinterweidenthal.

Der Landesligist sprang nach der Absage des Karlsruher SC II ein. Damit kann das Sportfest des TV Hauenstein wie geplant am Donnerstag beginnen. Zum Abschluss am Sonntag, 21. Juli, messen sich ab 11 Uhr die Regionalliga-A-Junioren des FKP mit dem FSV Offenbach.

Noch Defizite in Offensive

„Es ist wichtig, dass wir das Spiel haben. Wir sind froh, dass der SV Hinterweidenthal das kurzfristig möglich gemacht hat“, sagte FKP-Cheftrainer Daniel Paulus. Gegen den zwei Klassen tiefer spielenden SVH gelte es, „die Abläufe in der Offensive“ zu optimieren. Bei den 1:2-Niederlagen gegen die Profiteams des 1. FC Kaiserslautern und des SV Eintracht Trier habe seine Mannschaft „mehr verteidigt“, und in den Tests gegen den Verbandsligisten SC Hauenstein (1:1) und den Landesligisten SG Rieschweiler (4:2) sei sie „im letzten Drittel nicht so konsequent“ gewesen.

Fehlen wird am Donnerstag Angreifer Marc Ehrhart. Der 22-Jährige aus Münchweiler plagt sich mit einer Oberschenkelverletzung. „Bei einem langen Schritt hat er sich vermutlich einen kleinen Faserriss zugezogen“, informierte Paulus. Am Samstag, 14.30 Uhr, gastieren die Pirmasenser bei der SG Waldfischbach, dem Heimatverein von FKP-Co-Trainer Hagen Burkart. Gegner ist dort der ambitionierte Verbandsligist Jahn Zeiskam, der sich unter anderem mit dem bisherigen FKP-Verteidiger Edonart Leposhtaku verstärkt hat.

Weiterhin unklar ist, ob Aaron Basenach seinen Profivertrag mit dem 1. FC Kaiserslautern auflöst und zum FK Pirmasens wechselt.