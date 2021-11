Der FK Pirmasens hat am Mittwochabend mit 3:1 (0:1) beim Fußball-Verbandsligisten TSV Gau-Odernheim gewonnen und damit das Verbandspokal-Halbfinale erreicht. Das war aus Sicht des Regionalligisten aber schon das einzig Erfreuliche an diesem Abend.

Nichts, aber auch gar nichts erinnerte in der ersten Halbzeit an den überzeugenden Achtelfinal-Auftritt in Ingenheim (8:0). Die halbe B-Elf – die Stammspieler David Becker, Salif Cissé, Sascha Hammann und Luka Dimitrijevic saßen auf der Ersatzbank, Top-Torschütze Dennis Krob wurde wegen Adduktorenproblemen geschont – konnte keinen Druck aufbauen. Ein Fehlpass folgte auf den nächsten, auch der sonst so sichere Ex-Profi Daniel Bohl leistete sich ungewohnte Patzer. Der Verbandsligist spielte seinen Heimvorteil auf dem sehr kleinen Kunstrasen aus, störte effektiv den Spielaufbau des Favoriten, brachte immer wieder das Tor von FKP-Keeper Jan Schulz in Gefahr. Folgerichtig das 1:0 in der 39. Minute durch Karim Mathis, bei dessen Entstehung sich Bohl und Leon Ampadu nicht mit Ruhm bekleckerten.

FKP-Trainer Patrick Fischer änderte sein Personal. Mit Cissé und Dimitrijevic für Ampadu und Scharwath stiegen Qualität und Intensität. Dimitrijevic staubte zum 1:1 ab (51.). Ab der 60. Minute hatte Pirmasens einen Mann mehr auf dem Feld, da Paul Adler nach Foul an Bohl Gelb-Rot gesehen hatte. Ein feiner Schlenzer von Ardestani brachte die 2:1-Führung. Bohl traf den Pfosten (84.), Makanda vertändelte eine Chance (86.). So wäre fast noch das 2:2 gefallen, aber Lion Schubachs Schuss strich knapp am Pfosten vorbei. Die letzte Aktion des Spiels brachte noch das 3:1 von Dimitrijevic nach tollem Flankenlauf des eingewechselten Hammann.

Tore: 1:0 Mathis (39.), 1:1 Dimitrijevic (51.), 1:2 Ardestani (70.), 1:3 Dimitrijevic (90.+2) - Gelb-Rote Karte: Adler (60.) - Beste Spieler: Mathis - Dimitrijevic - Zuschauer: 200 - Schiedsrichter: Dönges (Mainz).