Der FKP bezwingt durch ein spätes Tor den extrem auf Zeit spielenden FC Cosmos Koblenz noch mit 2:1. Eine ukrainisch-russische Coproduktion bringt das Siegtor.

Oskar Prokopchuk beendete am vergangenen Mittwoch seine Torflaute und erzielte in der Nachspielzeit den 3:2-Siegtreffer für den FK Pirmasens im Verbandspokal-Halbfinale beim FC Bienwald Kandel. Dieses nach eigenen Worten bisher wichtigste Tor seiner Karriere hat ihm offenkundig Selbstvertrauen gegeben, wie vier Tage später im Framas-Stadion zu sehen war. Der 20-jährige FKP-Stürmer erzielte zunächst in der 26. Minute des Oberliga-Heimspiels gegen den FC Cosmos Koblenz nach feinem Zuspiel von Mike Andreas mit einem platzierten Schuss das 1:0. Und als es wieder in der Nachspielzeit unentschieden stand, sorgte er erneut für die Entscheidung. Der Pirmasenser machte nach einer von A-Junior Oleksandr Formaniuk hereingeschlagenen Strafecke – Cosmos-Keeper Josué Duverger hatte es mit dem Zeitspiel übertrieben und die Acht-Sekunden-Regel gebrochen – das 2:1.

Nach dem Tor in Kandel gehe „alles wieder viel leichter“, erzählte Prokopchuk nach dem Abpfiff und strahlte dabei. Dass der Schiedsrichter auf die extreme Spielverzögerung der Koblenzer reagieren würde, habe sich „abgezeichnet“. Prokopchuk: „Wir haben das Tempo hochgehalten, immer wieder gepresst und das Tor erzwungen.“

Kukanda spielt nach drei Fieber-Tagen

Auch sein Trainer hob die Willensstärke der Pirmasenser hervor, die etliche Handicaps wegsteckten. Zu all den Verletzten gesellte sich am Mittwochabend auch noch Torjäger Dennis Krob. Schienenspieler Eliakim Kukanda hielt, nachdem er „drei Tage mit Fieber im Bett gelegen“ habe, wenigstens für 45 Minuten durch. Thomas Selensky ging quasi direkt nach seiner Krankheitspause die vollen 90 Minuten. „Das war eine Charakterleistung der Mannschaft nach dem harten Spiel im Pokal“, lobte Paulus. Dieser Sieg sei sehr hoch einzustufen.

Er räumte allerdings ein, dass den rund 500 Zuschauern keine fußballerische Delikatesse geboten wurde. Paulus: „Wir wollten aus einer sicheren Ordnung heraus spielen. Das sah zwar vielleicht weniger attraktiv aus, aber wir haben trotzdem in der ersten Hälfte unsere drei, vier Möglichkeiten gehabt und hinten nichts zugelassen. Wir haben es nur verpasst, das zweite Tor zu machen.“

Kapitän sieht Gelb-Rot

So stand es zur Halbzeit „nur“ 1:0 durch den Treffer von Prokopchuk, und kurz nach Wiederanpfiff glichen die Koblenzer überraschend aus. Nachdem Nico Wiltz den Ball verloren hatte, überwand Behadil Sabani mit einem gefühlvollen Schuss FKP-Keeper Benjamin Reitz zum 1:1. Es war die einzige echte Torchance der „Kosmonauten“, die ab der 62. Minute nur noch zu zehnt waren. Ihr Kapitän Meric Gültekin sah nach Fouls an Thomas Selensky und Noah Stilb Gelb-Rot. Stilb hatte sich mit einer guten Leistung auf der rechten Außenbahn nach seiner Einwechslung in Kandel für die Startelf gegen Cosmos empfohlen. In Unterzahl ging es den Koblenzern in ihrem ersten Spiel unter den neuen Trainern Admir Softic und Peter Neustädter nur noch darum, mit möglichst vielen und langen Unterbrechungen das Unentschieden zu verteidigen. Es schien zu klappen, bis dann der eingewechselte Ukrainer Formaniuk mit seiner Ecke den Deutsch-Russen Prokopchuk fand.

„Es war nicht unser bestes Spiel, aber die drei Punkte sind nach dem Höllenritt in Kandel und in unserer personellen Lage – wir haben zwei Spieler aus der A-Jugend und weitere Spieler, die vorige Runde noch A-Jugendliche waren, auf dem Feld gehabt – nicht hoch genug zu bewerten“, sagte FKP-Kapitän Yannick Grieß. Er schob hinterher, dass er sich vom Publikum „ein bisschen mehr Gespür für unsere Situation“ wünsche.

Engers abgehängt

Durch den schwer erkämpften Dreier bleiben die Pirmasenser vier Punkte hinter Oberliga-Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern II auf Rang zwei, der am Saisonende Aufstiegsspiele zur Regionalliga bringt, und fünf Punkte vor der TuS Koblenz und Karbach. Acht Zähler Differenz sind es nun zum FV Engers, der am Sonntag in Gonsenheim verlor.