Der Bruder des FKP-Keepers fährt den Mannschaftsbus des Oberligisten. Am Mittwoch geht es ins Rheinland. Ein langjähriger Pirmasenser Spieler hat einen neuen Verein.

Wenn sich die Oberliga-Fußballer des FK Pirmasens am Mittwochnachmittag auf die Reise ins etwa 200 Kilometer entfernte Neuwied machen, sitzt ein Reitz am Steuer des Mannschaftsbusses. Nicht Benjamin Reitz, der Keeper des FKP-Teams, sondern Sascha Reitz, sein älterer Bruder. Seit Beginn der laufenden Saison kutschiert der Berufskraftfahrer in Diensten von Nußbaum Reisen „die Klub“ stets bei längeren Fahrten zu Auswärtsspielen – bei kürzeren Wegen wählt der FKP die günstigere Variante mit Neunsitzern. Auch der in Heltersberg wohnende Sascha Reitz war Fußball-Torhüter, hat aber seine Spielerkarriere schon lange beendet. „Er stand in der ersten Geiselberger Mannschaft im Tor“, erzählt „Benny“ Reitz, dessen Zwillingsbruder Dominik früher für die FKP-Junioren viele Tore erzielte. Zu der im höherklassigen deutschen Fußball wohl einmaligen Konstellation merkt Benjamin Reitz an: „Es ist schön, dass er uns fährt.“

Er selbst hatte vergangenen Donnerstag mit mehreren Glanzparaden großen Anteil am 2:1-Sieg seiner Mannschaft beim starken SV Mainz-Gonsenheim. „Das war eine exzellente Leistung“, lobte denn auch Cheftrainer Daniel Paulus seinen Schlussmann, der bei einer Rettungstat eine Prellung am Fuß davontrug. Reitz gibt jedoch vor dem Match am Mittwoch (Anstoß: 20 Uhr) beim FV Engers Entwarnung: „Der Fuß war blau und angeschwollen, tut auch noch ein bisschen weh, aber es wird schon besser.“

Suboptimaler Termin

Dass die fast alle normal berufstätigen FKP-Spieler an einem Werktag eine solch weite Reise unternehmen müssen, liegt daran, dass der Regionalverband Südwest die Partie Engers gegen Pirmasens für den 23. Mai (Pfingstsamstag) ansetzte und wegen des Verbandspokalfinals zwischen Schott Mainz und dem FKP an diesem Tag nun auf den Ausweichtermin verlegte. „Da hätte man doch für den Oberliga-Spieltag, der mit den Verbandspokalfinals kollidiert, eine regionale Partie ansetzen können“, kritisiert Paulus und fügt angesichts der Rückkehr in den frühen Stunden des Donnerstags hinzu: „Zum Glück ist der nächste Tag ein Feiertag.“

Nun gelte es aber, das drittletzte Saisonspiel „so professionell wie möglich“ anzugehen. Noch kann der FKP Meister werden. Zumindest die Vizemeisterschaft mit den damit verbundenen Regionalliga-Aufstiegsspielen ist zum Greifen nah. Gastgeber Engers wird die Saison mutmaßlich auf Rang fünf beenden. „Für die geht es tabellarisch zwar um nichts mehr, aber die werden sich nicht hängenlassen“, sagt Paulus. Schlussmann Reitz ergänzt aus eigener Erfahrung: „Wir haben auf dem Kunstrasen dort oft nicht gut ausgesehen. “ Mittelfeldspieler Thomas Selensky fällt wegen seiner Knieprobleme weiter aus. Der im Dezember an der Leiste operierte Kevin Büchler könnte erstmals seit September wieder für einen Kurzeinsatz infrage kommen.

Vogt hat neuen Verein

Dass Außenverteidiger Jonas Vogt, der in dieser Saison nur in drei Oberligapartien zur Startelf zählte, den FKP nach Rundenende verlässt, stand schon einige Zeit fest. Nun gab der abstiegsgefährdete Oberligist FV Dudenhofen bekannt, dass er den 25-jährigen Landauer, der seit der Jugend beim FKP spielte, für die kommende Runde verpflichtet hat. „Jonas bringt genau die Erfahrung und Qualität mit, die wir für unseren Kader gesucht haben. Er ist fußballerisch sehr gut ausgebildet, flexibel einsetzbar und passt charakterlich in unsere Mannschaft, der er sofort weiterhelfen wird“, teilte FVD-Sportdirektor Nico Henrich mit.