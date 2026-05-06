Oberliga-Fußball zu einem ungewöhnlichen Termin: Am Donnerstag (19.30 Uhr) spielt der FK Pirmasens beim SV Gonsenheim. Ein Angreifer hat sich schon wieder schwer verletzt.

Dass der FKP am Donnerstagabend in Mainz gastiert, liegt am Einzug der Pirmasenser ins Verbandspokalfinale. Dadurch wurde die Partie beim FV Engers auf Mittwoch, 13. Mai verlegt. Um vor diesem schweren Auswärtsspiel länger regenerieren zu können, bat der aktuelle Tabellenzweite die Gonsenheimer, das Wochenendspiel vorzuziehen – mit Erfolg.

Auch Gonsenheim ist eine hohe Hürde im Aufstiegsrennen – wie zuletzt Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern II bei seinem 4:3-Sieg nach 0:2- und 2:3-Rückstand erfahren musste. Vergangene Saison erreichte der FKP bei den für ihre Top-Jugendarbeit bekannten Mainzern nach 1:3-Rückstand gerade noch ein Remis durch eine von Tobias Jänicke direkt verwandelte Ecke. „Gonsenheim hat mit Spielern wie Maurice Neukirch die Qualität für mehr Punkte. Das ist ein ganz gefährlicher Gegner“, sagt FKP-Chefcoach Daniel Paulus zu dem aktuellen Tabellenelften, der seinen Liga-Verbleib noch nicht ganz gesichert hat. Paulus: „Da müssen wir Minimum eine Leistung wie in Auersmacher abrufen.“

Büchler schießt wieder

Matchwinner beim 2:0-Sieg in Auersmacher war Luka Dimitrijevic, der weiter wegen einer Bänderverletzung mit einem Tape-Verband spielt. „Überlebt“ habe, so Paulus schmunzelnd, Manuel Grünnagel seinen ersten 70-minütigen Einsatz nach über acht Monaten Kreuzbandriss-Pause. Der 30-Jährige habe aber „natürlich in puncto Fitness und Spielpraxis noch Luft nach oben“. Während Grünnagel wohl auch in Gonsenheim aufläuft, kommt für den ebenfalls monatelang verletzt pausierenden Kevin Büchler ein Einsatz noch zu früh, wenngleich er im Training schon wieder alle Übungen mitmacht und stramm aufs Tor schießt. Ins Spieltagsaufgebot kehrt der nach Leistenproblemen wieder fitte Stürmer Oskar Prokopchuk zurück. Thomas Selensky muss weiter pausieren.

Eine weitere ganz lange Zwangspause ist bei Dario Tuttobene zu befürchten. Der Angreifer, zu Saisonbeginn von den FCK-A-Junioren gekommen und gerade erst wieder von einem im Januar erlittenen Muskelbündelriss genesen, hat sich im Training wohl schwer am Knie verletzt. Paulus befürchtet einen Kreuzbandriss.

Regionalliga-Lizenz fraglich

Falls der FKP Vizemeister wird, geht es Anfang Juni in die Aufstiegsrunde gegen die Zweiten der Hessenliga und der Oberliga Baden-Württemberg. Ob der FC Eddersheim, der sehr wahrscheinlich in Hessen auf Rang zwei hinter Eintracht Frankfurt II landet, daran teilnimmt, bleibt abzuwarten. Um die Regionalliga-Lizenz zu bekommen, muss der Verein vom Main seine Stadion-Kapazität erhöhen und bis 27. Mai ein Ausweichstadion benennen, das er wohl noch nicht hat.