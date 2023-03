Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch ist nicht festgelegt, wer beim FK Pirmasens in der am 14. August beginnenden Fußball-Regionalligasaison 2021/22 in der Regel die Freistöße schießt. Luka Dimitrijevic hat aber am Samstag beim 3:0-Testspielsieg beim Oberligisten FV Dudenhofen hierfür eine Empfehlung abgegeben.

Denn der Außenangreifer verwandelte in der 89. Spielminute einen Freistoß aus 22 Metern zum Endstand. Es war „Dimis“ zweites Tor an diesem Tag. Nach 50 Minuten profitierte