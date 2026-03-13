Bis Sommer 2024 spielte er noch in der U17-Landesliga Nahe/Westpfalz, nun ist er in der DFB-Nachwuchsliga Kapitän des FKP und war auch schon in der Herren-Oberliga am Ball.

„Erst habe ich Peter Rubeck die Tür geöffnet, dann hat er mir die Tür zur DFB-Nachwuchsliga geöffnet.“ So beschreibt Marvin Schick im Kurzform, was für einen kometenhaften Aufstieg er als Fußballer beim FK Pirmasens erlebt hat. Am Sonntag (Anpfiff: 13 Uhr) führt der 18-Jährige aus Pfeffelbach bei Kusel als Kapitän die FKP-A-Junioren auf den Husterhöh-Kunstrasen zum Heimspiel gegen den Nachwuchs des Ex-Zweitbundesligisten SV Sandhausen.

Marvin Schick bekam im Alter von drei Jahren zu Ostern ein Paar Fußballschuhe. Das überrascht nicht, war doch Papa Thomas Schick (52) früher Regional- und Oberligaspieler beim SC Idar-Oberstein. Die Lust am Kicken war Marvin tatsächlich in die Wiege gelegt – und die Schuhe im Nest, die passten dann dazu. Bis zur D-Jugend spielte er bei der TSG Burglichtenberg. „Michael Oster war die ganzen Jahre über mein Trainer“, erinnert sich Marvin Schick gerne – vielleicht deshalb die Schuhe im Osternest? Danach ging es in der Spielgemeinschaft JFV Pfälzer Bergland weiter.

Von Rubeck entdeckt

Dort, in der B-Junioren-Landesliga, entdeckte ihn Peter Rubeck. „Wer kennt den im Fußball hier nicht in unserer Region? Wenn der klingelt, machst du schon mal die Tür auf“, erzählt Marvin Schick, wie der Wechsel zu den FKP-A-Junioren vor eineinhalb Jahren zustande kam. Es wurde eine Erfolgsgeschichte. Regionalligameister in der vorigen Saison, diese Runde dann als Regionalliga-Herbstmeister hoch in die U19-DFB-Nachwuchsliga, ganz frisch der Einzug ins A-Junioren-Verbandspokal-Halbfinale und vorigen Samstag sein erster Startelf-Einsatz in der Herren-Oberliga. „Dass das jetzt alles so schnell ging, war überhaupt nicht abzusehen, zumal die FKP-U19 zuvor in der Regionalliga zwei Jahre gegen den Abstieg gespielt hatte“, betont der 1,90 Meter große Innenverteidiger.

„Marvin Schick ist ein Musterbeispiel dafür, dass man nicht unbedingt in einem NLZ gewesen sein muss, um es im Fußball weit zu bringen. Er ist ehrgeizig, hat ein überragendes Kopfballspiel, einen präzisen linken Fuß, ist ein absoluter Teamplayer und ein toller Kapitän“, lobt FKP-Trainer Rubeck seinen Abwehrchef.

„Gänsehaut-Feeling“

Ein Sieg gegen Elversberg, Unentschieden gegen Wehen Wiesbaden und bei Schott Mainz und eine unglückliche Niederlage bei Greuther Fürth – „wir haben in den vier bisherigen Spielen in der DFB-Nachwuchsliga gesehen, dass wir auf diesem Niveau spielen können“, betont Marvin Schick. Es seien wohl nur ein paar winzige Prozentpunkte, die Spieler, die über Jahre in den Nachwuchsleistungszentren unterwegs waren, den Pirmasensern noch in puncto Cleverness voraus sind.

Der Kapitän spricht von einem „enormen Aufwand, den wir Spieler, der Trainerstab und der Verein FK Pirmasens für die Realisierung dieser Spiele auf U19-Bundesliganiveau betreiben müssen“. Es sei insbesondere für Spieler, die vor zwei Jahren noch in der Jugend-Landesliga am Ball waren, „Gänsehaut-Feeling“ pur, vor so vielen Zuschauern und gegen so namhafte Gegner auflaufen zu dürfen.

Mit 18 schon Vermögensberater

In den Herrenfußball hat der 18-Jährige, der bereits als Vermögensberater mit Büro in Pfeffelbach arbeitet, auch schon hereingeschnuppert. Je zweimal lief er diese Saison für den FKP I und den FKP II in der Ober- und Verbandsliga auf. Für die nächsten drei Jahre steht er, so Präsident Jürgen Kölsch, bei den Pirmasensern unter Vertrag.

„Herausragend – und da freue ich mich, dass ich das als Kapitän sagen kann – ist die sehr gute Harmonie innerhalb des Teams. Da hat einfach jeder Bock drauf, unter die ersten Vier in der Gruppe zu kommen, um nächste Saison von Anfang an in der DFB-Nachwuchsliga spielen zu können“, sagt Marvin Schick. Dazu wäre ein Sieg gegen den SV Sandhausen am Sonntag eminent wichtig. Die Profis der Nordbadener hatten bis 2023 elf Jahre in der Zweiten Bundesliga gespielt. „Wir sind in allen Spielen in dieser Gruppe so was wie der Underdog, wollen aber so oft wie möglich überraschen“, freut sich Schick auf den nächsten Gegner.