Der FKP gewinnt beim starken SV Mainz-Gonsenheim mit 2:1 und bleibt damit im Oberliga-Titelrennen. Großen Anteil daran hatte auch Torhüter Benjamin Reitz.

Nico Wiltz ist von Beruf Bankkaufmann im saarländischen Wiesbach und nach Feierabend Oberliga-Fußballer beim FK Pirmasens. Am Donnerstag wollte er eigentlich einen halben Tag freimachen, damit er ohne Zeitdruck zum Abendspiel mit dem FKP beim SV Mainz-Gonsenheim fahren kann. Nun, das klappte nicht so ganz. „Ich musste länger arbeiten, konnte aber dann wenigstens um 15.45 Uhr los“, erzählt der 26-Jährige, der als A-Junior für den Karlsruher SC in der U19-Bundesliga spielte. Er düste gleich los nach Kaiserslautern und stieg dort in den FKP-Kleinbus, der dort einen Zwischenstopp auf dem Weg in die Landeshauptstadt eingelegt hatte.

Von der Anreise-Hektik war ihm dann auf dem Kunstrasen neben dem Gonsenheimer Wildpark nichts anzumerken. Wiltz machte ein starkes Spiel, war beim unterm Strich verdienten 2:1 (0:0) der Pirmasenser Matchwinner. In der ersten Halbzeit hatte der kreative Offensivspieler noch Pech mit einem Freistoß an den Pfosten. Im zweiten Durchgang schlug er dann zweimal zu. Erst köpfte Wiltz in der 51. Minute nach einer Linksflanke von Luka Dimitrijevic das 1:0, dann traf er mit einem platzierten Schuss nach einem beherzten Solo von Eliakim Kukanda – ebenfalls über die linke Seite – zum 2:1 (57.). Dazwischen fiel in dieser turbulenten Phase eines ansehnlichen Oberligaspiels das 1:1 durch Elias Walter, der einen zu kurzen Rückpass von FKP-Verteidiger Michael Müller erlief. Torhüter Benjamin Reitz schien Walters Schuss pariert zu haben, doch der hochfliegende Ball hatte beim Aufkommen so viel Drall, dass er noch ins Tor sprang.

Fallrückzieher grandios pariert

Jener Reitz hatte auch einen großen Anteil am Auswärtssieg gegen die flott nach vorne spielenden Gonsenheimer. Grandios, wie er den Fallrückzieher des jungen, sehr talentierten Angreifers Titus Henseler parierte (60.). Auch als Cem Demir zehn Minuten später frei vor ihm auftauchte, wehrte Reitz klasse ab. Und schon in der ersten Hälfte war der FKP-Schlussmann bei zwei Chancen für Walter nicht zu überwinden.

Gonsenheim hatte seine Möglichkeiten, zeigte, warum es kürzlich den Pirmasenser Titelrivalen, den 1. FC Kaiserslautern II, am Rande einer Niederlage hatte. „Die spielen einen guten Fußball. Das war das erwartet schwierige Spiel“, zollte denn auch Wiltz dem Gegner Respekt.

Auch Büchler kurz vor Comeback

Die FKP-Angreifer Marc Ehrhart und Dennis Krob hatten nicht ihren glücklichsten Tag. Ehrhart verschenkte in der neunten Minute das Führungstor, als er nicht quer zum einschussbereiten Krob passte, sondern etwas eigensinnig aus spitzem Winkel ans Außennetz schoss. Und Krob ließ im zweiten Durchgang zwei dicke Chancen liegen. „Wir haben es versäumt, das dritte Tor zu machen“, stellte denn auch der ansonsten sehr zufrieden wirkende FKP-Chefcoach Daniel Paulus fest.

Er hatte bis auf Thomas Selensky und den als Zuschauer mit nach Mainz gereisten Langzeit-Verletzten Kevin Büchler alle Spieler aus der Stamm-Truppe zur Verfügung. Büchler will nach eigenen Worten „nächsten Mittwoch in Engers“ erstmals seit Ende September wieder einsatzfähig sein. Rechtsverteidiger Manuel Grünnagel, der vergangenen Samstag beim 3:1 gegen Dudenhofen sein 70-minütiges Comeback nach etwas mehr als acht Monaten Kreuzbandriss-Zwangspause gefeiert hatte, spielte in Gonsenheim schon 90 Minuten durch – und das „souverän“, wie Paulus lobend anmerkte. Stürmer Oskar Prokopchuk, der gerade seinen Vertrag um zwei Jahre bis Juni 2028 verlängert hatte, wurde am Donnerstag erstmals nach sechs Spielen Verletzungspause eingewechselt.

„Dazu muss man stehen“

Zurück zu Nico Wiltz und seinem Job in der Wiesbacher Bank: Dass der FKP vor knapp zwei Wochen ausgerechnet bei Hertha Wiesbach nach der schwächsten Saisonleistung verlor, habe in den folgenden Tagen „öfters Kommentare in der Bank“ zur Folge gehabt, sagt der Saarländer und fügt hinzu: „Wir waren schlecht, ich war schlecht. Dazu muss man einfach stehen.“ Nun, am Donnerstag war er – einmal mehr – richtig gut. Er kommt nach 31 Spieltagen auf zwölf Treffer und 17 Torvorlagen (häufig durch gut getimte Ecken oder Freistoßflanken), eine imposante Bilanz.