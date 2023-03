Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit fünf Siegen ist der FK Pirmasens in die Oberliga-Saison gestartet. Am sechsten Spieltag wartet auf den Regionalliga-Absteiger eine echte Bewährungsprobe. Der auf Rang drei liegende FV Diefflen gastiert am Samstag im Framas-Stadion. FKP-Trainer Martin Gries hat zwei Wünsche, Kapitän David Becker sieht Verbesserungsbedarf.

David Becker ist mit dem FK Pirmasens schon zweimal in die Regionalliga aufgestiegen: 2013/14 in seiner ersten Saison auf der Husterhöhe als Meister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, 2017/18