Die Erleichterung war am Samstagnachmittag riesengroß beim FK Pirmasens. Das Schreckgespenst eines Saison-Fehlstarts wie im Vorjahr, als gar die ersten sechs Partien in der Fußball-Regionalliga verloren gingen, ist mit dem 1:0 gegen Drittliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach vertrieben. Über den Sieg am ersten Spieltag freute sich auch der ehemalige FKP-Kapitän, der mit Frau und Kind vorbeischaute.

Die Ränge im Framas-Stadion auf der Husterhöhe waren schon leer und die Mannschaften in ihren Kabinen verschwunden, da spielte ein großer Mann mit seinem kleinen Sohn auf dem