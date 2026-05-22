Das Verbandsligaspiel mit dem FK Pirmasens II am Sonntag beim TuS Steinbach ist wahrscheinlich das letzte in der Fußballkarriere von Grischa Walzer.

Zu Saisonbeginn stand Grischa Walzer noch im Aufgebot des FC Homburg für das DFB-Pokal-Spiel gegen den Holstein Kiel, nunmehr ist für den 23-Jährigen Schluss mit seinem langjährigen Sport Nummer eins. Der Sohn von Andreas Walzer, der mit dem deutschen Bahnrad-Vierer Gold bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona und bei den Weltmeisterschaften 1991 holte, beendet frühzeitig seine Laufbahn als Fußballer. „Ich habe dem Verein gesagt, dass ich mit dem Fußball aufhöre. Es hat nicht für ganz oben gereicht. Dass ich nun aufhöre, ist dem Körper geschuldet“, erklärt der Student, der mit Knieproblemen, den Folgen eines Kreuzbandrisses, aber auch mit Problemen an der Leiste und am Schambein zu kämpfen hat. Walzer: „Ich merke es immer, wenn es über die Kraft gehen muss.“

Bis zu seinem 13. Lebensjahr war er auch als Rennfahrer bei den Radlerfreunden Homburg unterwegs. Fußball spielte er bei den Junioren des 1. FC Saarbrücken und der SV Elversberg. Dann wechselte er zum FC Homburg, bei dem er sich im U23-Team für einen Vertrag bei den Regionalliga-Profis empfahl. Nachdem er dort in der ersten Saison-Hälfte nicht eingesetzt worden war, wechselte er vergangenen Winter zum FKP, machte dort die Vorbereitung im Oberligakader, bis er sich verletzte. Seit einigen Wochen spielt er in der zweiten Pirmasenser Mannschaft.

Walzer will Saisonverlängerung gerne vermeiden

Walzer setzt nun auf andere Sportarten. „Ich habe meine Alternative im Radsport und auch im Triathlon. Da habe ich schon immer hingeschielt. Es ist gut, jetzt einen Cut zu machen“, sagt der im saarländischen Schwarzenbach wohnende Walzer, der eigentlich bis Juni 2027 beim FKP unterschrieben hatte. Kurz-, Halb- und später auch Langdistanzen möchte er im Triathlon absolvieren. „Ich will verletzungsfrei Sport treiben. Beim Radfahren habe ich kaum Schmerzen. Ganz langfristig gedacht kann ich mir auch einen Ironman vorstellen.“

Vor seinem letzten Spiel am Sonntag (15 Uhr) mit dem FKP II beim TuS Steinbach ist Walzer hoch motiviert. „Ich will mich nicht mit einer Niederlage verabschieden. Das wäre schade, die letzten 20 Jahre Fußball so zu beenden. Ich will alles raushauen. Wir sind sehr motiviert“, sagt der Defensivspieler. Ein Punkt beim bereits abgestiegenen Tabellenvorletzten reicht der FKP-U23, um in der Verbandsliga zu bleiben. Im Falle einer Niederlage und eines gleichzeitigen Sieges der dann punktgleichen TSG Bretzenheim kommt es zum Entscheidungsspiel. „Das will ich vermeiden“, sagt Walzer. Er möchte keine Verlängerung seiner Karriere, auch wenn er den Fußball liebt.