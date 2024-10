Schwimmen, Rad fahren und laufen – diese drei Disziplinen bilden einen Triathlon. Wer diese Sportart mal ausprobieren will, hat dazu am Samstag, 26. Oktober, beim Schnuppertraining der Triathlon-Abteilung des FK Pirmasens die Gelegenheit.

Der Ausdauer-Dreikampf ist eine faszinierende Sportart. Das gilt nicht nur für die legendären Langdistanz-Weltmeisterschaften auf Hawaii mit 3,8 Kilometer schwimmen. 180 Kilometer Rad fahren und 42,195 Kilometer laufen. Triathlonwettbewerbe werden auch über wesentlich kürzere Distanzen angeboten. Jedermann-Wettbewerbe für Einsteiger gibt es auch in der Pfalz und im Saarland. Wer sich solch einer sportlichen Herausforderung stellen will, sollte frühzeitig mit der Vorbereitung beginnen und sich mit den speziellen Anforderungen dieser Sportart vertraut machen.

Treffpunkt im Plub

Trainiert werden am Samstag schwimmen und laufen. Treffpunkt ist um 10 Uhr im Foyer des Schwimmbads Plub in Pirmasens. Gegen 11.30 Uhr findet Teil zwei des Schnuppertrainings im nur wenige hundert Meter entfernten Stadion Spesbach statt. Mitzubringen sind Schwimmbekleidung, Schwimmbrille (falls vorhanden) sowie Laufschuhe, Laufbekleidung und eine gefüllte Trinkflasche. Um die Planung zu erleichtern, ist bis Freitag eine kurze Nachricht per Whatsapp an 0171/1432810 vorteilhaft.