Ob Manuel Neuer, Mesut Özil oder Mario Götze: All diese Fußball-Weltmeister haben schon mal ein Junioren-Länderspiel in Pirmasens bestritten. Geht es nach dem FKP, soll die durch Corona unterbrochene Reihe der Länderspiele auf der Husterhöhe fortgesetzt werden.

Es war am 11.11.11: An diesem Novembertag vor elf Jahren spielte die deutsche U19-Nationalmannschaft in Pirmasens gegen Ägypten. Mit dabei beim 2:1-Sieg der DFB-Auswahl von Trainer Horst Hrubesch vor rund 8000 Zuschauern im Stadion auf der Husterhöhe: Niclas Füllkrug, der aktuelle WM-Held des deutschen A-Nationalteams. Das Bild zeigt den Bremer Stürmer (6. von links) beim Abspielen der Nationalhymne, vor ihm „Einlaufkind“ David Kröher von der Jugend des FK Pirmasens.

„Wegen Corona war lange Zeit kein Junioren-Länderspiel mehr bei uns. Wir haben uns über den Südwestdeutschen Fußballverband für ein Spiel in 2023 oder 2024 ins Spiel gebracht“, informierte FKP-Präsident Jürgen Kölsch auf Anfrage der RHEINPFALZ.