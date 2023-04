Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wieder nix. Regionalligist FK Pirmasens verliert auch das fünfte Spiel in Folge. Beim 1:2 am Freitagabend bringt die Elf von Kevin Stotz die Vollprofi-Truppe des FC Homburg allerdings eine Weile lang in Verlegenheit. Nach Roter Karte für die Gastgeber fängt der FKP das entscheidende Tor – und lässt Ausgleichschancen aus.

Wie aus dem Nichts: Freistoßflanke, serviert von einem Homburger im Pirmasenser Dress. Der Ball, den Arman Ardestani in den Strafraum schlug, hätte eigentlich nicht viel Unheil anrichten