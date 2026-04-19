Beim 3:1 gegen Gau-Odernheim trifft ein junger FKP-Angreifer schon wieder. Trainer Paulus hofft, im Mai zwei sehr lange verletzte Stammspieler wieder einsetzen zu können.

„Es läuft.“ Lapidar und mit einem strahlenden Gesicht kommentierte Till Decker am Sonntagnachmittag den Fakt, dass er gerade beim 3:1 (1:1) gegen den TSV Gau-Odernheim schon wieder für den FK Pirmasens in der Fußball-Oberliga getroffen hatte. Auf sein so wichtiges Ausgleichstor am 4. April als Joker in Diefflen ließ er eine Woche später einen Treffer gegen Idar-Oberstein, vergangenen Mittwoch eine Torvorlage in Auersmacher und nun das 1:0 gegen den Liga-Neuling aus Rheinhessen folgen.

Dabei hatte der 20-Jährige aus Großsteinhausen, dessen älterer Bruder Felix als Physiotherapeut zum „Staff“ des Oberligateams gehört, bis zu der Partie gegen Idar-Oberstein kein einziges Mal in dieser Saison zur Startelf gehört. Gegen Gau-Odernheim stand er nun zum dritten Mal in Folge beim Anpfiff auf dem Rasen – und brachte seine Mannschaft bereits in der vierten Spielminute nach feinem Steilpass von Luca Eichhorn in Führung.

„Da ist jeder kaputt“

Doch danach klappte bei den müde wirkenden Pirmasensern bis zum Halbzeitpfiff nichts mehr; nach dem Treffer von Belel Meslem, bei dem die FKP-Abwehr auf Abseits spekuliert hatte, ging es mit einem 1:1 in die Pause. „Die haben eklig verteidigt, waren physisch und in den Zweikämpfen gut“, nannte Decker einen Grund dafür und fügte den zweiten hinzu: „Solch eine englische Woche ist hart, da ist jeder kaputt.“

Der Unterschied zwischen dem Tabellenersten und dem bisherigen Neunten, für den es ja auch das dritte Spiel in einer Woche war, zeigte sich dann nach dem Seitenwechsel. „Ich habe an die Mannschaft appelliert, noch mal alles rauszuholen. Und wir haben dann ja auch zwei Gänge hochgeschaltet“, sagte FKP-Trainer Daniel Paulus zu dem nun weitaus druckvolleren Auftritt seines Teams, das mit der vierten Torchance der zweiten Hälfte 2:1 in Führung ging. Nico Wiltz war per Kopfball nach Flanke von Luka Dimitrijevic erfolgreich. In Minute 81 bereitete „Dimi“ auch das 3:1 von Wiltz vor. „Wir haben Dimitrijevic nicht mehr verteidigt bekommen. Er hat das Spiel durch seine individuelle Klasse entschieden. Der FKP war uns in der zweiten Halbzeit läuferisch überlegen“, stellte Gau-Odernheims Trainer Florian Diel fest und fügte hinzu: „Meiner Meinung nach wird der FKP Meister.“

Krob wieder einsatzbereit

Nun, sechs Spieltage stehen noch aus. Der große Titelrivale, der 1. FC Kaiserslautern II, ist punktgleich und im Torverhältnis nur fünf Treffer schlechter. Für die Pirmasenser wäre es wichtig, wenn sich die personelle Lage bald wieder bessert. Und danach sieht es aus. Angreifer Dennis Krob hätte gegen Gau-Odernheim schon eingewechselt werden können, wenn es nötig gewesen wäre. Er soll nun im Training diese Woche für die Partie am nächsten Samstag bei Hertha Wiesbach fit gemacht werden.

Ein weiterer verletzt fehlender Angreifer, Oskar Prokopchuk, soll nach den Worten von Paulus „vielleicht Mitte der Woche“ wieder ins Training einsteigen. Bei Thomas Selensky soll eine MRT-Untersuchung am Montag Klarheit über die Schwere der Verletzung bringen. Und die Langzeitverletzten Manuel Grünnagel und Kevin Büchler kämpfen sich Stück für Stück zurück, so dass es Paulus für möglich hält, im Mai, der auch das Pokalfinale bringt, wieder den kompletten Kader zur Verfügung zu haben.