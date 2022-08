Ähnlich gut wie die erste Mannschaft in der Oberliga ist die junge zweite Garnitur des FK Pirmasens in der Verbandsliga in die Saison gestartet. Das verdiente 2:0 am Sonntag im Framas-Stadion gegen den SV Steinwenden war der dritte Sieg im vierten Spiel für die Mannschaft um Spielertrainer Christopher Ludy. Maurice Schnell, der krankheitsbedingt bisher nur einen Kurzeinsatz im Oberligateam hatte, und Nico Schauß trafen für den FKP II. Eine starke Leistung zeigte auf der rechten Seite Tim Hecker.