Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie umgehen mit einer Pandemie, in der die Anzahl der Infizierten so sprunghaft gestiegen ist, dass Fachleute der Ansicht sind, dass wir uns mitten in einer zweiten Welle befinden? Wie unterschiedlich die Handhabungen ausfallen können, wurde beim für Sonntag angesetzten U19-Fußball-Regionalligaspiel TSV Schott Mainz gegen FK Pirmasens deutlich.

Während der FKP seine Spieler keiner unnötigen gesundheitlichen Gefahr aussetzen wollte, bestanden die Verantwortlichen des TSV aus der Landeshauptstadt, für die die „Corona-Ampel“