Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als neuer Tabellenletzter der Regionalliga gastiert der FK Pirmasens am Samstag bei Hessen Kassel. Trainer Kevin Stotz erklärt, wieso seine Mannschaft trotz der weitesten Saisonfahrt erst am Spieltag anreist und warum Arman Ardestani derzeit kein Thema ist. Am 21. Mai könnte es einen großen „Vereinsausflug“ geben.

Die Regionalliga-Fußballer des FK Pirmasens müssen am Karsamstag früh aufstehen, denn um 8 Uhr ist auf der Husterhöhe Abfahrt. Etwa vier Stunden werden sie im Mannschaftsbus