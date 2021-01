Erneute Spielverlegung und eine weitere Vertragsverlängerung beim FK Pirmasens: Das am vergangenen Samstag ausgefallene und für Dienstag neu angesetzte Heimspiel in der Fußball-Regionalliga gegen den FC Bayern Alzenau wurde witterungsbedingt erneut verlegt. Nun soll die Partie am Mittwoch, 27. Januar (Anstoß: 19 Uhr), ausgetragen werden. Den Vertrag mit dem Co-Trainer der zweiten Mannschaft, Christopher Ludy, haben die Pirmasenser um zwei Jahre bis Sommer 2023 verlängert. Der aus Leimen stammende 27-Jährige machte seit 2012 für die erste FKP-Mannschaft 127 Regional- und Oberligaspiele, in denen er 18 Treffer erzielte. Für Pirmasens II schoss der bei Hager als Controller arbeitende Betriebsökonom in 111 Ober- und Verbandsligaspielen 64 Tore.