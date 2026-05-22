Der FKP geht wohl ohne Personalsorgen ins Verbandspokalfinale gegen Schott Mainz. Der Präsident rechnet damit, dass am Samstag rund 1000 Fans mit nach Weingarten reisen.

Erst am Pfingstsamstag (Anstoß: 13.30 Uhr) das Verbandspokalfinale in Weingarten gegen Schott Mainz, eine Woche später am 30. Mai der letzte Oberliga-Spieltag mit der (Mini-)Chance, im eigenen Stadion noch Meister zu werden, dann wahrscheinlich am 7. und 10. Juni die Aufstiegsspiele zur Regionalliga: Dem FK Pirmasens stehen große Spiele bevor. „Wegen solcher Spiele betreiben wir einen für die fünfte Liga hohen Aufwand. Die Anspannung steigt bei Spielern und Trainern, aber es ist eine gesunde Anspannung. All das soll ja Spaß machen“, beschreibt FKP-Cheftrainer Daniel Paulus die mentale Lage.

Personell sieht es nach schwierigen Phasen in dieser Saison, in der unter anderem Manuel Grünnagel (über acht Monate) und Kevin Büchler (sieben Monate) sehr lange verletzt ausfielen, wieder richtig gut aus. Die zuletzt angeschlagenen Benjamin Reitz, Luka Dimitrijevic und Yannick Grieß sind einsatzfähig, sogar der lange fehlende Thomas Selensky trainierte diese Woche wieder mit. Paulus: „Alle sind wieder da. Wir werden Alternativen auf der Bank haben.“ Und die wird er nicht zuletzt in Anbetracht der zu erwartenden hochsommerlichen Temperaturen auch brauchen.

„Die beiden besten Nicht-Profimannschaften im Südwesten“

Der Gegner im Finale, der TSV Schott Mainz, hat den Pokal des Südwestdeutschen Fußballverbands 2022, 2023 und 2024 gewonnen. Im Vorjahresendspiel unterlagen die Rheinhessen als frischgebackener Oberligameister dem in der ersten Hälfte grandios spielenden FKP mit 1:2. Nun sind die Mainzer nach einer Regionalliga-Runde als Drittletzter mit 25 Punkten wieder abgestiegen. „Schott hat dadurch nicht das Mega-Selbstvertrauen, ist trotzdem aber noch ein fußballerisch guter Regionalligist. Es treffen die beiden besten Nicht-Profimannschaften im Südwesten aufeinander, es wird ein 50:50-Spiel“, sagt Paulus.

Der FKP hat vier Busse fürs Endspiel gemietet – einen für die Mannschaft, einen für die anfeuernden Jugendspieler und zwei für alle anderen Fans. Präsident Jürgen Kölsch rechnet mit 1000 Pirmasenser Anhängern im vorderpfälzischen Weingarten.

Vertragsverlängerung

Mündlich vereinbart ist inzwischen, dass Eliakim Kukanda auch nächste Saison für Pirmasens spielt. Nur die Vertragsunterschrift steht noch aus.

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