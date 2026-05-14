Beim 3:2 in Engers trifft der FKP-Kapitän dreimal, aber nicht immer ins gegnerische Tor. Ein Keeper feiert sein Oberliga-Debüt, ein lange verletzter Spieler kehrt zurück.

Der Spitzenreiter, der 1. FC Kaiserslautern II, übersprang am Dienstagabend die wohl höchste Hürde im Meisterschaftsendspurt der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und siegte dank eines Treffers von Ex-Bundesligaprofi Jean Zimmer vor über 1300 Zuschauern mit 2:1 bei der auf Rang drei liegenden TuS Koblenz. Das bedeutete für den Tabellenzweiten, den FK Pirmasens, einerseits, dass er zumindest die Vizemeisterschaft und damit zwei Regionalliga-Aufstiegsspiele Anfang Juni sicher hat. Andererseits war die Chance, noch Meister zu werden und damit direkt aufzusteigen, nun ziemlich klein geworden. Doch „die Klub“ legte am späten Mittwochabend nach, gewann beim FV Engers mit 3:2 (0:0) und hat damit bei noch zwei ausstehenden Spielen weiter drei Punkte Rückstand auf den FCK II, der im Torverhältnis unverändert zwei Treffer besser ist. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt FKP-Chefcoach Daniel Paulus zur Titelchance seiner Mannschaft, die bis Samstag, 30. Mai, noch zwei Oberliga-Heimspiele gegen Arminia Ludwigshafen und die Sportfreunde Eisbachtal hat, dazwischen das Verbandspokalfinale gegen Schott Mainz bestreitet. Er freue sich auf „vier geile Wochen“.

Kuppers Oberliga-Premiere

Die Partie auf der rechten Rheinseite begann mit einigen Minuten Verspätung, da der gastgebende FV Engers in seinem letzten Saison-Heimspiel einige Verabschiedungen vornahm. Minuten, in denen bei Lukas Kupper Nervosität spürbar war, wie der FKP-Keeper nach dem Abpfiff zugab. Der 20-Jährige war überraschend anstelle von Stammtorhüter Benjamin Reitz zwischen die Pfosten gerückt. „Im Abschlusstraining am Dienstagabend hat sich ,Benny’ nicht so wohl gefühlt. Er meinte, dass es besser wäre, wenn er pausiert“, berichtete Co-Trainer Hagen Burkart. Reitz war noch am Montag davon ausgegangen, dass die am Donnerstag vergangener Woche beim Spiel in Gonsenheim erlittene Prellung am Fuß bis zum Engers-Matsch auskuriert sein würde.

Lange hatte Kupper auf sein Oberliga-Debüt warten müssen. „Fast zwei Jahre, die ich geduldig sein musste“, erzählte Kupper, der in seinen nun fast zwei Jahren beim FKP nur einmal im Verbandspokal ein Pflichtspiel für die erste Mannschaft bestritt, ansonsten entweder beim Oberligateam auf der Bank saß oder für die zweite Mannschaft in der Verbandsliga das Tor hütete.

Die Eltern gratulieren

Am Mittwochabend schlug kurz nach 20 Uhr seine Stunde. Kupper rettete bravourös gegen FVE-Stürmer Manuel Simons in der fünften und 28. Minute, und er griff beherzt zu, als Nils Wambach auf ihn zustürmte (39.). Bei den späteren Gegentoren – beide abgefälscht – sprach Paulus ihn frei von jeglicher Mitschuld und attestierte ihm insgesamt „eine blitzsaubere Vorstellung“ und betonte: „Ich hätte keine Bauchschmerzen, ihn erneut aufzustellen.“ Kupper hat sich über die Gegentore „natürlich trotzdem geärgert“. Seine nach Engers mitgereisten Eltern gehörten nach dem Abpfiff zu den ersten Gratulanten.

Wie Reitz spielte auch Top-Torjäger Marc Ehrhart nicht. „Eine Vorsichtsmaßnahme. Marc hatte muskuläre Probleme“, informierte Co-Trainer Burkart. So bildete im 4-3-3 zunächst der zuletzt oft als Schienenspieler eingesetzte Luka Dimitrijevic den Dreier-Angriff mit Silas Gutmann und Routinier Dennis Krob, dessen Lattenkopfball (31.) die beste Pirmasenser Chance in der ersten Hälfte war. Nach der Pause schaltete der Titelanwärter „zwei Gänge hoch“, wie Burkart anmerkte, und stellte seine Stärke bei Standards unter Beweis. Kapitän Yannick Grieß traf mit einem Freistoß aus gut 20 Metern halbhoch ins lange Eck zum 1:0 (47.), dann gab Grieß einem Eckball von Nico Wiltz den letzten Tick mit (2:0/64.).

Joker sticht

Der lange Innenverteidiger war auch am dritten Treffer des Abends beteiligt. Grieß lenkte einen Schuss von Paul Bermel unhaltbar für Kupper ins eigene Tor (70.). Den alten Abstand stellte der kurz zuvor für Krob eingewechselte Oskar Prokopchuk – drei Tage zuvor noch 90 Minuten lang für die Verbandsliga-Mannschaft am Ball und Torschütze beim Heimsieg über Bodenheim – per Kopfball nach Flanke von Manuel Grünnagel her (3:1/73.). Dann schloss Sören Klappert eine Kombination über Gabriel Müller und Justin Willma mit dem zweiten Engerser Treffer ab (82.). Für Rechtsverteidiger Grünnagel war’s der dritte Einsatz binnen zwölf Tagen nach zuvor über acht Monaten Kreuzbandriss-Pause.

Auch der linke Stammverteidiger ist wieder an Bord. Nachdem er im September am neunten Spieltag letztmals aufgelaufen war, feierte Kevin Büchler im Mai am 32. Spieltag sein Comeback. Er kam in der 76. Minute für Eliakim Kukanda, absolvierte die letzte Viertelstunde plus sechs Minuten Nachspielzeit. Und er schlug – natürlich – wieder die Ecken. Eine davon hätte beinahe das vierte Tor gebracht.

Deutlich gesteigert

„Es war eine Frage der Zeit, bis unsere Tore fallen würde“, lobte Mittelfeldspieler Nico Wiltz die kämpferische Einstellung der Mannschaft: „Jeder ist bereit, alles zu geben. Mit dieser Einstellung kann man einiges wettmachen.“ Hatte Trainer Paulus im ersten Durchgang noch die Intensität vermisst, sah er in Durchgang zwei eine deutliche Steigerung und einen unterm Strich überzeugenden Auftritt seiner „starken Truppe“.