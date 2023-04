Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war richtig heiß, so dass der Testkick des FK Pirmasens am Samstag gegen die U23 der TSG Hoffenheim nicht nur dazu diente, gegen einen starken Gegner aufgezeigt zu bekommen, in welchen Bereichen das Team von Patrick Fischer Defizite hat. Beim 0:2 war die Mentalität der Akteure bei 35 Grad gefordert. Der FKP-Coach war mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden, wartet aber weiter auf Verstärkungen.

Letztlich war es ein Segen, dass die Anzahl der Zuschauer auf dem schönen Vereinsgelände des FC Badenia St. Ilgen überschaubar war. Schließlich hatte so jeder die Möglichkeit,