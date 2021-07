In erstaunlicher Frühform hat sich am Samstagnachmittag Fußball-Regionalligist FK Pirmasens präsentiert. Das Team von Trainer Patrick Fischer trennte sich in Bellheim mit einem 2:2 (2:1) von Viktoria Aschaffenburg. Während der Regionalligist aus Bayern bereits am kommenden Freitag in die Saison startet, hat der FKP gerade mal fünf Trainingstage hinter sich gebracht. Umso mehr beeindruckte, wie „die Klub“ in ihrem ersten Testspiel gegen die Viktoria auftrumpfte. Dennis Krob (23./40. Minute) erzielte beide Treffer, auch Viktoria-Sturmspitze Dennis Niesigk traf doppelt – zur frühen Führung (5.) und zum Ausgleich (74).