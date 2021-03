In der Fußball-Regionalliga fällt das für Dienstag geplante Nachholspiel des TSV Eintracht Stadtallendorf bei der SV Elversberg aus. „Grundlage sind mittlerweile erweiterte und verlängerte Quarantäne-Anordnungen durch das zuständige Gesundheitsamt für die Mannschaft von Stadtallendorf“, teilte Regionalliga-Geschäftsführer Sascha Döther mit. Der Tabellenletzte bestritt am vergangenen Samstag die Partie beim FSV Frankfurt (0:1) wegen Corona-Fällen ohne Ersatzspieler. Am Dienstag, 30. März, soll die Eintracht zu einem weiteren Nachholspiel beim FK Pirmasens antreten. Am kommenden Samstag erwartet der FKP die Elversberger auf der Husterhöhe.