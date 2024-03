Die Umbrüche in der Arbeitswelt sorgen für Verunsicherung. Mit dem Projekt „Transform Westpfalz“ will die Unternehmensberatung Sefrin & Partner Firmen und Arbeitnehmer fit für die Veränderungen machen. Denn die werde kommen, betonen die Transformationspartner.

Als sogenannte Transformationsbegleiter sind die Berater von Sefrin & Partner schon seit zwei Jahren aktiv. 40 Menschen aus der Region erhalten damit eine ganz persönliche Begleitung. Das rheinland-pfälzische Arbeitsministerium habe nun die Pirmasenser Beratungsfirma angesprochen, ob sie nicht auch für ganze Gruppen so eine Beratung anbieten wollen.

Die aktuell zu erlebende Transformation im Arbeitsleben werde von vielen als massiv empfunden, weil es nicht nur ein oder zwei Aspekte seien, die sich änderten, sondern gleich eine ganze Reihe, erläutert Karl Geistlich, einer der Transformationsbegleiter. Digitalisierung, Homeoffice, Fachkräftemangel, Energiewende und zur Krönung noch die Künstliche Intelligenz (KI) sorgten gleichzeitig für einen Wandel, der viele überfordere. Das betreffe nicht nur den einzelnen Arbeitnehmer, sondern ganze Belegschaften. Viele Menschen fragten sich beispielsweise, ob es in wenigen Jahren noch den Beruf des Gabelstaplerfahrers geben werde. Oder wie umfangreich KI die Arbeit der Anwälte übernehmen können wird. Das seien zwei ganz unterschiedliche Berufe, die sich jedoch beide garantiert stark verändern würden, sagt Unternehmensberater Stefan Sefrin.

Projekt mit vier Modulen

Das Projekt „Transform Westpfalz“ will sich in Gruppen, die rein aus einem Betrieb kommen können oder aber auch bunt gemischt werden, den Themenfeldern nähern. Dazu werden vier Projektmodule angeboten, die am Donnerstag, 11. April, mit einem „Round-Up“, also einer Eröffnungs-Infoveranstaltung starten. „Transformation der Arbeit im Überblick“ ist der Titel der halbtägigen Veranstaltung in Großgruppen von mehr als zehn Teilnehmern. Wenige Tage später folgt ein Mini-Gipfel unter dem Titel „Vertiefende Betrachtung ausgewählter Themen“. Die dritte halbtägige Veranstaltung soll sich unter der Überschrift „Open Space“ konkret der Transformation in der Westpfalz widmen. Den Abschluss bilden Workshops als viertes Modul. Jeder könne frei wählen, an was er teilnehmen will, versichert Geistlich. Das Ministerium will insgesamt für mehr als 146 Teilnehmer Plätze finanzieren.

Die Themen der Vortrags- und Diskussionselemente benennt Sefrin mit Demografie, Unternehmenskultur, neue Arbeitswelten oder auch „Future Skills“. Darunter sind Fähigkeiten zu verstehen, die der Betreffende in Zukunft haben sollte, wenn er auf dem Arbeitsmarkt bestehen will.

Mehrere Partner beteiligt

Sefrin & Partner werde das Projekt nicht alleine stemmen. Als Kooperationspartner wurden das Internationale Schuhkompetenzzentrum (ISC), Creditreform, die städtische Wirtschaftsförderung von Pirmasens und der „Transferraum“ der Kaiserslauterer Hochschule gewonnen. „Hier sind die Unternehmer angesprochen“, benennt Sefrin eine der Zielgruppen. Es könnten sich aber auch einzelne Arbeitnehmer und Selbstständige dazu melden.

Die Veranstaltungsreihe beginnt im April und wird mit den einzelnen Modulen fortgesetzt, die sich wiederholen bis in den Oktober. Für alle Teilnehmer sei es kostenlos. Wer mitmachen will, müsse sich aber telefonisch anmelden.

Die Unternehmensberatung Sefrin & Partner hat sich durch die Begleitung von Existenzgründern in der Region einen Namen gemacht. Außerdem übernimmt Sefrin & Partner von der Arbeitsagentur die Begleitung Erwerbsloser und versucht, diese für eine neue Arbeit fit zu machen. Dazu kommen die klassischen Unternehmensberatungen und Führungskräfteschulungen.

Kontakt

Sefrin & Partner, Telefon 06331 725040, E-Mail info@sefrin-partner.de