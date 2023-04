Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Traum eines jeden Leichtathleten ist es, an deutschen Meisterschaften teilzunehmen. Für den aus Petersberg stammenden, jetzt in Fischbach lebenden Nico Fremgen ist ein Start bei nationalen Titelkämpfen nicht neu. Aber das DM-Erlebnis ist immer wieder ein Reiz und eine Herausforderung. Am Sonntag in Dortmund kam der Stabhochspringer des LAZ Zweibrücken nicht über die Anfangshöhe hinaus.

Es war schon komisch, wie ruhig es in der Helmut-Körnig-Halle im Dortmunder Westfalen-Park war. Keine Zuschauer, keine Oohs und Aaahs. Aber wenigstens die vertraute Stimme des Sprechers vermittelte