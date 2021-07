Der Fischbacher Stabhochspringer Nico Fremgen hat beim Stabhochsprung-Meeting in Landau jeweils im ersten Versuch, 5,01, 5,21 und 5,31 Meter überflogen. So hoch war der Springer vom LAZ Zweibrücken noch nie gesprungen. In dem Weltklassefeld reichte das zu Platz sieben der zehn Springer.