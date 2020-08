Die Wico Textilbeschichtung und -kaschierung GmbH mit Sitz in Winzeln reduziert ihren Papierverbrauch. Während die Fertigungsaufträge vorher immer analog in Papierform übermittelt wurden, hat der Textilveredelungsbetrieb jetzt ein digitales System eingeführt, durch das die Auftragsabwicklung insgesamt papierloser wird.

Die Wico Textilbeschichtung und -kaschierung GmbH widmet sich mit rund 20 Mitarbeitern der Textilveredelung. Darunter versteht man das Beschichten und Kaschieren von textilen Stoffen. Beim Kaschieren werden mehrere Lagen von Materialien miteinander verklebt. Noch gehört es in vielen Unternehmen zum Alltag, dass ein Mitarbeiter in der Fertigungshalle den Papierzettel mit den Informationen zu einem bestimmten Auftrag sucht. Wico wollte dies ändern und hat gemeinsam mit dem Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kaiserslautern an der Umsetzung einer papierlosen Auftragsabwicklung gearbeitet. Auf Displays an den Produktionsmaschinen werden den Mitarbeitern die aktuellen Auftragsdaten angezeigt und somit entsteht eine digitale und zugleich nachhaltige Vernetzung zwischen der Schnittstelle von Büro und Fertigung. So erläutert es eine Mitarbeiterin des Kompetenzzentrums. Änderungen der Aufträge sowie der aktuelle Stand eines Auftrags können direkt ins System eingegeben werden und stehen sowohl den Produktionsmitarbeitern als auch den Büroangestellten zur Verfügung, „ohne dass jemand den lästigen Zettel suchen muss“, so das Kompetenzzentrum.

Mitarbeiter werden entlastet

„Das Projekt bringt uns gleich mehrere Verbesserungen: Zum einen werden insgesamt unsere Prozesse rund um die Auftragsabwicklung transparenter, weil wir zum Beispiel nachvollziehen können, wie der Status eines Auftrags ist oder wie lange ein bestimmter Prozess gedauert hat“, freut sich der Geschäftsführer von Wico, Marcel Kettering. Durch die Transparenz würden aber auch die Mitarbeiter entlastet und die Effizienz könne gesteigert werden.

Der Chemieingenieur Kettering ist seit zehn Jahren Geschäftsführer von Wico. Als das Thema Industrie 4.0 vor einigen Jahren zum Hype wurde, war er sich zunächst unsicher, ob die Digitalisierung für Wico überhaupt eine Rolle spielt. Doch Kettering kam zu dem Entschluss, dass der digitale Wandel sein Unternehmen voranbringen kann. So erzählt es eine Mitarbeiterin des Kompetenzzentrums. Daraufhin sei der Hochschulabsolvent Florian Borne als Verfahrenstechniker und Digitalisierungsbeauftragter eingestellt worden.

In Zukunft möchte die Firma Wico noch digitaler werden

„Eine meiner ersten Aufgaben war es, potenzielle Partnerschaften und Fördermöglichkeiten ausfindig zu machen, da wir intern nicht das ausreichende Know-how besitzen, um die digitale Transformation alleine zu bewältigen. So kamen einige kleine Digitalisierungsvorhaben über Forschungsprojekte zustande, wie auch die Ideenwerkstatt und Projektbegleitung mit dem Kompetenzzentrum Kaiserslautern“, erzählt Borne. In Zukunft möchte die Firma Wico noch digitaler werden. Auch Vorbereitungsschritte wie das Bestücken der Maschinen mit Material oder das Erfassen der Kunden-Bedarfe sowie die Prozesse nach dem Fertigen der Ware, zum Beispiel das Verpacken und der Versand, sollen durch die Digitalisierung optimiert werden.

Seit 1995 ist das Unternehmen in der Blocksbergstraße ansässig. Damals war das 1991 gegründete Unternehmen von Münchweiler ins Pirmasenser Industriegebiet West gezogen.

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kaiserslautern

Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kaiserslautern gehört zu Mittelstand-Digital. Mit Mittelstand-Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Das Kompetenzzentrum Kaiserslautern hilft Firmen in ganz Rheinland-Pfalz bei Digitalisierungsprojekten.