Die Schuh-Welt Schuhhandels-GmbH, die in Rheinland-Pfalz und Hessen sechs Filialen betreibt, in denen Markenschuhe und Pflegeprodukte sowie Textil- und Lederwaren angeboten werden, hat das Restrukturierungsverfahren in Eigenverwaltung erfolgreich abgeschlossen. Im Februar war das Unternehmen finanziell in Schieflage geraten. Inzwischen hat Laura Carvalho als geschäftsführende Gesellschafterin von Mutter Monika Caralho übernommen. Filialen wurden ab- und aufgegeben, unter anderem in Kaiserslautern. Insgesamt 50 Mitarbeiter sind weiter am Stammsitz in Waldfischbach-Burgalben sowie in sechs Filialen beschäftigt. Vorher waren es 80 Mitarbeiter.

