Die Profine-Gruppe, größter industrieller Arbeitgeber der Stadt, engagiert sich für saubere Meere. Wie das Unternehmen mitteilt, hat es diesen Monat den World Wide Fund For Nature (WWF) mit einer Spende der „Kömmerling Better World Stiftung“ über 5000 Euro bedacht. Das Geld soll in „die weltweiten Projekte zur Ursachenbekämpfung von Plastikmüll in den Meeren“ fließen, die der WWF als eine der größten internationalen Natur- und Umweltschutzorganisationen umsetzt. „Seit einigen Jahren schon arbeiten wir konsequent an der Vermeidung von Granulatverlusten und wurden 2018 auch als erstes Unternehmen der deutschen Profilbranche mit dem Zertifikat der ,Pro-K Initiative Null Granulatverlust’ ausgezeichnet“, teilt Profine-Sprecher Martin Schweppenhäuser mit. Das Foto zeigt Marc Habermeyer, Marketingleiter von Profine (links), und Stefan Schäfer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit dem Spendenscheck.