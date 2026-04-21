Meinung Finanzspritze beschert Semler eine klare Perspektive

Seit 1863 existiert die Carl Semler Schuhfabrik.
Seit 1863 existiert die Carl Semler Schuhfabrik.

Bei der Rettung der Firma Semler wird der Unterschied zwischen einem anonymen Konzern und einem familiengeführten Traditionsunternehmen klar.

Wer die Lage der Schuhbranche als herausfordernd beschreibt, dürfte wahrscheinlich eher untertreiben. Die Marktsituation ist extrem angespannt. Das spüren auch die Pirmasenser Fabrikanten. Stark betroffen war die Carl Semler Schuhfabrik, nachdem ihr wichtige Versandhändler abhanden gekommen waren, weil sie selbst in Zahlungsschwierigkeiten geraten waren.

Die Verantwortlichen bei Semler haben seitdem vieles richtig gemacht. Damit verbunden waren harte Einschnitte, aber letztlich ist es gelungen, das Traditionsunternehmen aus dem Jahr 1863 zu retten. Dass das gelingt, war nicht von vorneherein klar. Ganz im Gegenteil. Einen wesentlichen Anteil an der Rettungsgeschichte hat Jürgen Becker. Nach dem Ausscheiden von Stefan Markert gehören ihm nun 88 Prozent der Semler-Anteile. Die gab es nicht zum Nulltarif. Über genaue Summen schweigt der Unternehmer, aber es ist zu hören, dass er nicht nur einen kleinen Betrag investiert hat.

Die privaten Mittel Beckers sind die Finanzspritze, die notwendig war, um die Semler-Geschichte weiterzuschreiben. Das scheint gelungen. Mit Sven Tretter steht nun sogar die sechste Generation parat, die sich dem Familienunternehmen verbunden sieht. Das ist ein starkes Signal: für Banken, Lieferanten und Kunden. Es zeigt, was Familienunternehmen ausmacht: Die Verantwortlichen übernehmen Verantwortung in einer Krise. Schließlich wollen sie das Unternehmen an die nächste Generation weitergeben und nicht schnellstmöglich abwiegeln.

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