Die neuen Räume sind kleiner, erleben aber dafür deutlich mehr Zuspruch. In der Fußgängerzone ist die Postbank Finanzberatung umgezogen und hat sich im früheren Juwelier Kretschmar eingerichtet. Zuvor war die Agentur gegenüber in einer oberen Etage zu finden. „Hier läuft was. Das Interesse ist da“, freut sich Agenturleiter Rüdiger Rheinheimer. Sechs Mitarbeiter zählt die Finanzberatung, die unabhängig von der Postbankfiliale im früheren Kaufhaus Moster funktioniert, die weiterhin dort zu finden sein wird. Rheinheimer und sein Team bieten in dem Eckhaus, Hauptstraße 29, Finanzdienstleistungen vom Bausparvertrag über Baufinanzierung, Privatkredite, Versicherungen und Altersvorsorge sowie mit dem Immobilienmakler Michael Schweizer Unterstützung auf der Suche nach der Traumimmobilie.

Den Umzug begründet Rheinheimer mit der besseren Sichtbarkeit der Agentur. In den früheren Räumen habe es so gut wie keine Laufkundschaft gegeben und nur Beratungen nach Termin. „Hier kommen oft Leute spontan rein“, freut sich Rheinheimer, der den Pirmasenser Standort grundsätzlich positiv sieht. „Das Kreditgeschäft läuft hier hervorragend.“ Trotz der Corona-Krise sei sogar ein Zuwachs festzustellen. Rheinheimer und sein Team setzen dabei nicht nur auf ein Geldinstitut. „Wir haben elf Banken und die BHW-Bausparkasse im Haus.“ Großen Beratungsbedarf kann er bei der Baufinanzierung feststellen. „Die Zinsen für Baugeld sind immer noch sehr günstig und vieles spricht für den Erwerb der eigenen vier Wände“, erläutert der Finanzberater. Das klassische Instrument des Bausparvertrags wird nach Rheinheimers Beobachtung angesichts des Klimawandels zunehmend zum Energiesparvertrag für Hausbesitzer, die in die energetische Sanierung ihrer Immobilie investieren wollen. Gerade für diese Klientel bietet er ein Klima-Darlehen mit vergünstigten Konditionen für Sanierungen wie Fenstertausch, Isolierung, neue Heizung oder Fotovoltaikanlagen. Das Darlehen sei auch mit einer KfW-Förderung kombinierbar, sofern es diese wieder gibt.