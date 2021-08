„Vorsicht bei vermeintlichen Anrufen des Finanzamts! Erneut versuchen Betrüger, Bürger per Anruf zur Herausgabe von Steuerdaten, Steuernummern und Kontoverbindungen zu drängen“, warnt das Finanzamt. Bürger hätten mehrfach von Anrufen einer elektronischen Stimme (Sprachbox) berichtet. Diese gebe sich teilweise als „Bundesfinanzamt“ aus, nenne ein Aktenzeichen und verweise auf einen Notar oder Anwalt, um dann die Bürger aufzufordern, ihre Steuerdaten preiszugeben. Das Pirmasenser Finanzamt warnt im Auftrag des Landesamts für Steuern davor, Auskünfte per Telefon zu erteilen. „Die Finanzämter und Steuerverwaltungen fordern grundsätzlich keine Angaben per Telefon. Angaben oder Informationen werden nur schriftlich erbeten.“ Bei „ungewöhnlichen Vorgängen“ solle man sich bei seinem Finanzamt melden und gegebenenfalls die Polizei einschalten.