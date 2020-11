Das Finanzamt Pirmasens bekommt einen neuen Chef. Carsten Pelzer übernimmt zum 1. Februar 2021 die Aufgabe von Gerhard Bißbort, der in den Ruhestand geht.

„Carsten Pelzer ist eine kompetente, fachlich versierte und zugleich empathische Führungskraft. Durch seinen beruflichen Werdegang kennt er die Steuerverwaltung sehr gut und bringt einen breiten Erfahrungsschatz sowohl für den Innen- als auch für den Außendienst mit. Gerade in der aktuellen Situation brauchen wir erfahrene Führungskräfte, die sich den gegebenen Herausforderungen stellen und dafür sorgen, dass unser Gemeinwesen durch eine stabile und gerechte Steuerverwaltung gestärkt und getragen wird“, sagte die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen.

Pelzer (43) steht seit 2008 im Dienst der rheinland-pfälzischen Steuerverwaltung. Nach seinem Referendariat war er zunächst als Jurist in der freien Wirtschaft (2005 bis 2008) tätig. 2008 trat er dann in den Dienst der Steuerverwaltung. Pelzer begann seine Laufbahn im Finanzamt Kaiserslautern und wurde in den folgenden Dienstjahren in unterschiedlichen Sachgebieten und Finanzämtern leitend eingesetzt. Pelzer arbeitete in Landau, beim Finanzamt Speyer-Germersheim sowie zuletzt in Neustadt. 2016 übernahm er die ständige Vertretung des Vorstehers beziehungsweise der Vorsteherin beim Finanzamt Worms-Kirchheimbolanden. Zuletzt war er Hauptsachgebietsleiter für den Bereich Steuerfahndung im Finanzamt Neustadt.

Das Finanzamt Pirmasens ist mit 196 Mitarbeitern zuständig für den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken. Aktuell werden dort rund 40 Nachwuchskräfte ausgebildet.

Das Jahressteueraufkommen im Einzugsbereich des Finanzamts Pirmasens betrug 2019 rund 523 Millionen Euro. Mit mehr als 230 Millionen Euro ist die Lohnsteuer dabei die größte Einnahmequelle, gefolgt von der Umsatzsteuer mit rund 166 Millionen Euro.