Das Pirmasenser Finanzamt hat mit Steuerstundungen und der Aussetzung von Vorauszahlungen derzeit alle Hände voll zu tun. Krisenbedingt können Unternehmen und Selbstständige derzeit ihre Steuerzahlungen zinsfrei auf ein späteres Datum verschieben und die Vorauszahlungen teilweise auf Null setzen lassen. Einige Anträge auf Stundung der Steuerzahlungen seien bereits beim Pirmasenser Finanzamt eingegangen, bestätigt Geschäftsstellenleiter Rainer Seibert. Für die im April fälligen Umsatzsteuervorauszahlungen erwartet Seibert tausende Stundungsanträge und für die am 10. Juni anstehenden Steuervorauszahlungen ebenfalls etliche Anfragen. Bei den meisten Unternehmen und Selbstständigen rechnet das Finanzamt damit, dass die Steuervorauszahlungen im Juni auf Null Euro herabgesetzt werden müssen. Allerdings nicht für alle. „Es gibt auch Firmen, die gerade jetzt Rekordumsätze machen“, so Seibert.

Den Leuten in die leere Kasse greifen?

Bis zum Ende des Jahres werde es keine Vollstreckungen von Steuerforderungen geben. „Wie sollen wir den Leuten in eine leere Kasse greifen?“, begründet Seibert den Verzicht auf Vollstreckungen. Betriebsprüfer gehen laut Seibert aktuell auch nicht in die Unternehmen und das nicht nur wegen des Infektionsschutzes seiner Mitarbeiter und der Beschäftigten in den Betrieben, sondern auch weil die Prüfer im Haus selbst nun gebraucht würden, um bei der Bewältigung der Antragsflut mitzuhelfen.

Homeoffice klappt einwandfrei

Im Finanzamt in der Kaiserstraße arbeitet laut Seibert wie in vielen Betrieben nur noch die Hälfte der Belegschaft. Die andere Hälfte, also rund 100 Finanzbeamte, sei im Homeoffice und nutzte die schon vor der Corona-Krise eingerichteten Telearbeitsplätze. „Die kommen und holen die Steuererklärungen, bearbeiten die zu Hause und bringen sie wieder. Das klappt einwandfrei. Teilweise sind die Erklärungen schneller fertig als sonst“, freut sich der Geschäftsstellenleiter über den reibungslosen Arbeitsablauf in Krisenzeiten.