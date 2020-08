Kulturstream.Saarland zieht Bilanz: Drei Monate, 17 Live-Streams von Magiern über Metal-Bands bis zur Musical-Gala, gut 50.000 Online-Videoaufrufe und insgesamt über 100 Künstler, die endlich wieder auf einer Bühne stehen durften. Nun ist für Sonntag, 16. August, der vorerst letzte Live-Stream geplant.

„Das war eine außergewöhnliche Erfahrung und wir waren viel aufgeregter als vor jedem normalen Event, weil alles so neu war“, verrät der Pirmasenser Tim Ganter, der für die Mediengestaltung und die Pflege der sozialen Medien verantwortlich war. Er hatte auch während der Live-Streams die Chats mit den Zuschauern moderiert: „Unser Publikum war uns sehr nahe – wir haben während der Shows in Echtzeit mit den Zuschauern gesprochen – über Nachrichten, Kommentare und Bilder in den sozialen Medien. Kaum zu glauben: Nach der langen Auszeit verursachen auch in die Hände klatschende Smileys Glücksgefühle und eine Gänsehaut“, so Ganter.

Die drei Gründer Jens Puhl, Mirko Trappmann und Tim Ganter hatten sich Anfang Mai vorgenommen, die Corona-bedingte Kultur-Pause zu beenden, indem sie die facettenreiche Saar-Kultur online abbilden. „Wir sind überwältigt von den begeisterten Rückmeldungen und der Reichweite, die wir mit unseren Streams in der Zeit erzielt haben“, erklärt Ganter. Und Trappmann ergänzt: „Wir haben wirklich viel gelernt und mussten uns in teilweise völlig neue Bereiche einarbeiten. Das war herausfordernd und es hat sich gelohnt.“ Ohne die vielen Unterstützer und Partner wäre das alles nicht möglich gewesen, so Trappmann weiter.

Und Jens Puhl ergänzt: „Wir sind stolz auf unser Team und ich habe selten so großes ehrenamtliches Engagement erlebt. Wir müssen aber verantwortungsvoll mit Ressourcen umgehen und uns eingestehen, dass auch der größte Idealismus ein so aufwendiges Vorhaben nicht mehr länger aus eigenen Kräften finanzieren kann.“ Tim Ganter bekräftigt seine Kollegen: „Wenn die Politik nicht bald der gesamten Branche wirksam unter die Arme greift und wir nicht bald selbst wieder in die Lage kommen, mit unserer ursprünglichen Arbeit Umsätze generieren zu können, sehe ich unsere Branche in nächster Zeit mit Herausforderungen konfrontiert, die sie nicht stemmen können wird.“

Für Sonntag, 16. August, ist der vorerst letzte Live-Stream geplant. Alle Streams sind weiterhin über die Webseite www.kulturstream.saarland sowie über die Sozialen Medien Facebook, YouTube, Instagram, Twitch abrufbar.