Die Künstlerin Filomena Höh setzt sich mit Themen der Zeit auseinander – auf ihre eigene Weise. Zurzeit stellt sie in Dahn aus. Die Ausstellung ist noch viermal geöffnet.

„Fascination vitrail“ heißt ihre Ausstellung in der Galerie im Alten Rathaus in Dahn, die zum Programm des Dahner Kunstvereins zählt. Dort zeigt die Künstlerin Filomena Höh aus Pirmasens farbenprächtige Glaskunst, unterlegt mit Collagen und Grafiken auf handgeschöpftem Papier. Die eigenwilligen Werke können dort noch an vier Tagen besichtigt werden: Donnerstag, 4. Mai, Sonntag, 7. Mai, Donnerstag, 11. Mai, und Sonntag, 14. Mai, jeweils von 15 bis 18 Uhr.

Erinnerungen an Audrey Hepburn

„An Farbe mangelt es nicht“, sagt die freischaffende Künstlerin und verweist dabei auf ihre Serie „Monalisas“, deren grelle Töne über Porträts mondäner Damen ein Pop-Art-Gefühl erzeugen sollen. Es sind Monotypien von Frauengesichtern mit Sonnenbrille und schwarzen Lippen – Erinnerungen an Audrey Hepburn werden lebendig. Als Kontrast dazu lässt Filomena Höh senkrechte Linien daneben verlaufen. Diese Schwarz-weiß-Malerei umwabert ein bunter Nebel auf einer darübergelegten Glasplatte. Die glänzenden „Monalisas“ sind für die Prmasenserin „ein Sinnbild für Weiblichkeit“, sagt sie. Damit wolle sie das „Frauenjahr“ des Kunstvereins Dahn dokumentieren.

Der Verein, der vor 50 Jahren als Galerie N gegründet wurde – das N steht für Naab –, zeigt in der laufenden Saison nur Werke von Künstlerinnen. Den Auftakt hatte im Februar und März Anne-Marie Sprenger mit der Ausstellung „LinieFlächeRaum“ gemacht. Um die vielen kreativen Unterschiede in der Kunst zu zeigen, habe man aus der Vielzahl der Bewerbungen auch Arbeiten von Filomena Höh ausgewählt, sagt Erwin B. Hoffmann, der Vorsitzende des Kunstvereins. Er zeigte sich überrascht und sehr erfreut darüber, welch große Resonanz bereits die Vernissage gefunden hatte, bei der sich Besucher bereits Glaskunstbilder reservieren ließen.

Antrieb fürs Gedankenkarussell

Ihre Werke sieht Filomena Höh als Symbiose. Es sind zusammengefügte Werke aus grafischen Darstellungen oder Collagen auf handgeschöpftem Papier als sachlichem Hintergrund. Darüber liegen Acrylglasplatten mit bunter Bemalung. Diese beiden Welten in Einklang zu bringen, soll die Fantasie des Betrachters anregen. „Jeder Einzelne kann die Werke auf seine Weise interpretieren“, sagt Filomena Höh. Manchen Serien, wie die „Monalisas“, „Über Brücken“ oder „Warten auf die weiße Taube“, hat sie mit Titeln überschrieben, die das Gedankenkarussell in Fahrt bringen sollen. So können die weißen Tauben die Hoffnung auf Frieden ausdrücken – in einer Zeit, in der die Menschen angesichts Corona und hoher Inflationsrate vieles überbrücken müssen, aber immer wieder auch bereit sein sollten, über Brücken zu gehen, Hindernisse zu überwinden. Filomena Höh glaubt außerdem, dass die Entdeckungsreise, die man in der Ausstellung unternimmt, zum eigenen Ich führen kann.

Der Eintritt in die Ausstellung ist frei.